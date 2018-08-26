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Kim bu adam?

, ’ın görevden alınma sürecinin başlangıcıyla sarsıldı. Tüm dünyada gündem Trump oldu. O ise yaptığı konuşmada Kim Kardashian’a övgüler yağdırdı. Kocası ’in çok şanslı olduğunu söyledi

Kim bu adam?
ABD, Başkan 'ın eski avukatı Michael Cohen'in mahkemedeki itiraflarıyla çalkalandı. O itiraflar Trump'ı çok zor durumda bıraktı. basını "Trump için sonun başlangıcı geldi" yorumları yaptı. Trump ise hiçbir şey olmamış gibi tüm bunları görmezden geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin Ohio'daki Columbus Friday etkinliğine katılan başkan ünlü şarkıcı ve model eşi Kim Kardashian'dan bahsetti.



MCCAIN YOK...
Kanye West'in harika bir sanatçı olduğunu anlatan ve onun çok güçlü bir karakter olduğunu vurgulayan Trump "Kim Kardashian ise Kanye'ye çok iyi arka çıkıyor ve harika bir eş" diyerek kendi gündemini belirledi. Trump, beyin kanserinin son evresindeki partisinin en önemli isimlerinden John McCain'den hiç bahsetmeyerek bir kez daha tepki çekti.



HİLLARY GİBİ OLAMADI
ABD basını yine 'ı gündeme getirdi. Melania Trump'ın kocasına destek olmadığı belirtilen haberde "Monica skandalında Hillary, kocasına sahip çıkmıştı. Melania'nın yerinde Hillary olsaydı Donald Trump'ın endişelenmesi gerekmezdi" denildi.


S-400 TEPKİSİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti. Nauert "Bu bizim için endişe verici. Türkiye gibi bir müttefikinin S-400 kullanması politikamıza uygun değil" diye konuştu.
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