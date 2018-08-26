Kim bu adam?

ABD, Başkan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in mahkemedeki itiraflarıyla çalkalandı. O itiraflar Trump'ı çok zor durumda bıraktı. ABD basını "Trump için sonun başlangıcı geldi" yorumları yaptı. Trump ise hiçbir şey olmamış gibi tüm bunları görmezden geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin Ohio'daki Columbus Friday etkinliğine katılan başkan ünlü şarkıcı Kanye West ve model eşi Kim Kardashian'dan bahsetti.
MCCAIN YOK...
Kanye West'in harika bir sanatçı olduğunu anlatan ve onun çok güçlü bir karakter olduğunu vurgulayan Trump "Kim Kardashian ise Kanye'ye çok iyi arka çıkıyor ve harika bir eş" diyerek kendi gündemini belirledi. Trump, beyin kanserinin son evresindeki partisinin en önemli isimlerinden John McCain'den hiç bahsetmeyerek bir kez daha tepki çekti.
HİLLARY GİBİ OLAMADI
ABD basını yine Hillary Clinton'ı gündeme getirdi. Melania Trump'ın kocasına destek olmadığı belirtilen haberde "Monica skandalında Hillary, kocasına sahip çıkmıştı. Melania'nın yerinde Hillary olsaydı Donald Trump'ın endişelenmesi gerekmezdi" denildi.
S-400 TEPKİSİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti. Nauert "Bu bizim için endişe verici. Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 kullanması politikamıza uygun değil" diye konuştu.
MCCAIN YOK...
Kanye West'in harika bir sanatçı olduğunu anlatan ve onun çok güçlü bir karakter olduğunu vurgulayan Trump "Kim Kardashian ise Kanye'ye çok iyi arka çıkıyor ve harika bir eş" diyerek kendi gündemini belirledi. Trump, beyin kanserinin son evresindeki partisinin en önemli isimlerinden John McCain'den hiç bahsetmeyerek bir kez daha tepki çekti.
HİLLARY GİBİ OLAMADI
ABD basını yine Hillary Clinton'ı gündeme getirdi. Melania Trump'ın kocasına destek olmadığı belirtilen haberde "Monica skandalında Hillary, kocasına sahip çıkmıştı. Melania'nın yerinde Hillary olsaydı Donald Trump'ın endişelenmesi gerekmezdi" denildi.
S-400 TEPKİSİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti. Nauert "Bu bizim için endişe verici. Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 kullanması politikamıza uygun değil" diye konuştu.
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