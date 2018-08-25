Mısır'ın turizm bölgesi Hurghada'da bulunan SAqua Magic Hotel hastalık iddialarıyla gündeme oturdu. Tesiste 'her şey dahil' tatil yapan Susan-John Cooper çiftinin birkaç saat arayla ölmesi, otelde hastalık iddialarının ayyuka çıkmasına neden oldu. Otelde ikinci çiftin ölmesi üzerine turizm acentesi Thomas Cook, tesisten konaklayan 300 misafirini otelden tahliye etti. Ölüm nedenlerinin henüz belli olmadığına dikkat çeken Thomas Cook, söz konusu otele yapılan rezervasyonlar için ise alternatif oteller önerdiklerini açıkladı.
Mısır patladı
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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