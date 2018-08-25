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'da meydana gelen de ölü sayısı 563 oldu

'nın 'nda meydana gelen de hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükselirken, 7 binden fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Endonezyada acı tablo! Ölü sayısı yükseldi

Sosyal İşler ve Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Harry Hikmet, ülkenin doğusundaki 'ndaki lerde ölenlerin sayısının 563'e ulaştığını açıkladı.

Depremlerde 7 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 75 bin ev hasar gördü, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen hafta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 20 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 17:21
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