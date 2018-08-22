İran'dan ABD'ye sert bir uyarı geldi. Tahran'daki Kurban Bayramı Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran karşıtı politikalarını sert dille eleştirerek İran'a saldırılması durumunda İsrail'i "yerle bir edeceklerini" söyledi.

"BİZE SALDIRMAYA ÇALIŞIRLARSA..."

Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi ülkedeki son gelişmeleri değerlendirerek, ABD'nin İran karşıtı politikalarını eleştirdi. Mehr News'a göre, Hatemi şunları söyledi:

"ABD, İran milletine en ufak şekilde bile zarar vermeye kalkarsa rezil olacağını iyi bilmeli. Onlar İran karşıtı her çeşit sald��rının beraberinde getireceği maliyetin sadece kendileriyle sınırlı olmayıp bölgedeki müttefikleri yani Siyonist Rejim'i de kapsayacağını anlamalılar; bize saldırmaya çalışırlarsa bu rejimi yerle bir ederiz."

"TRUMP YALAN SÖYLÜYOR"

Ahmed Hatemi, ABD'nin tüm başkanlarının İran ile müzakere yapmayı amaçladıklarını ancak hepsinin başarısız kaldığını belirtirken de "Onların bu rüyası kursaklarında kalacak" dedi. Hatemi şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump şimdiye dek 8 kere İran ile müzakere yapma talebinde bulunmuştur ancak yalan söyleyerek bunu inkar ediyor. Siz yalancısınız, nükleer anlaşmayı çiğneyip ortadan kaldırdınız zira füze meselesiyle bölgesel konuları yeni müzakerelerde ele almak istiyordunuz."

Hatemi, "ABD müzakerelerde diktatörlük yapma peşinde; bizim her istediğimizi kabul edin diyorlar fakat İslami düzen bu tür isteklerin karşısında şimdiye dek dimdik durduğu gibi bundan sonra da boyun eğmeyecek" dedi.