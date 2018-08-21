First Lady Melania'nın, Donald Trump'tan boşanacağı iddiaları devam ederken, Melania, Trump'a yeni bir misilleme daha yaptı. First Lady, Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. First Lady'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.
Melania Trump Afrika ülkelerini ziyaret edecek
First Lady Melania Trump, Başkan Trump'ın bir süre önce 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret edecek.
Etiketler: First Lady , trump , Afrika
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.