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Melania ülkelerini ziyaret edecek

Melania , Başkan Trump'ın bir süre önce 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği ülkelerini ziyaret edecek.



First Lady Melania'nın, Donald Trump'tan boşanacağı iddiaları devam ederken, Melania, Trump'a yeni bir misilleme daha yaptı. First Lady, Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. First Lady'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 20:11
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