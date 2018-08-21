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İzetbegovic: Lider Erdoğan

İzetbegovic: Lider Erdoğan
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, 'ye karşı yapılan spekülatif atakları değerlendirdi. "Türkler gururlu bir millet. Bu nedenle yaşananlara meydan okuyor. Türk halkı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir" dedi.
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