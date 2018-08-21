Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif atakları değerlendirdi. "Türkler gururlu bir millet. Bu nedenle yaşananlara meydan okuyor. Türk halkı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir" dedi.
İzetbegovic: Lider Erdoğan
Etiketler: Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan , bosna hersek
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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