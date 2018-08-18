Yol Durumu
  1. Suudi Arabistan'dan PKK'ya 100 milyon dolar

hayatını kaybetti!

Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri 80 yaşında hayatını kaybetti.

BM eski genel sekreteri hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri hayatını kaybetti.

8 Nisan 1938'de Gana'nın Kumasi şehrinde doğan Kofi Annan, üniversite eğitimini Gana, , ve İsviçre'de yaptıktan sonra 'de çalışmaya başladı. Bütün iş hayatı boyunca, Birleşmiş Milletler'in değişik branşlarında çalıştı. Genel Sekreter seçilmeden önce, Genel Sekreter Müsteşarlığı yapmaktaydı. 13 Aralık 1996'da Boutros Boutros-Ghali'den sonra Birleşmiş Milletler'in yedinci Genel Sekreteri olarak seçildi. 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. 10 yıllık bir hizmetten sonra Annan 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-moon'a devretti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 'taki tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla masaya getirdiği plan 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunuldu.

2006 yılında, siyasi mercilere sunduğu "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda hayır demesi üzerine yürürlüğe girmemiştir.

Yine 2003 yılında ABD'nin Irak'a yaptığı müdahele sırasında Kofi Annan'ın liderliğindeki Birleşmiş Milletler'in devre dışı kalarak ABD'nin güdümünde hareket etmesi Kofi Annan'ın eleştirildiği önemli noktalardandır.

2 Ağustos 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun Kofi Annan'ın özel temsilciliği görevini bıraktığını açıkladı.

Etiketler: , , , ,
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 12:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar