Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Almanya'ya yapacağı ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Merkel, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında 7 Eylül'de İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok. Danışmanların bu doğrultuda bir ön görüşme yapması ve zirvenin anlamı olup olmayacağını tespit etmesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.