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  1. Rusya, ABD'ye nota verdi

... 'den Erdoğan'ın da yer alacağı dörtlü zirve açıklaması!

... Başbakanı Angela , Cumhurbaşkanı 'ın 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında 'da gerçekleştirileceğini açıkladığı zirveyi Rusya Devlet Başkanı 'le yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtti.

Son dakika... Merkelden Erdoğanın da yer alacağı dörtlü zirve açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı 'in yarın 'ya yapacağı ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan , Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında 7 Eylül'de 'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok. Danışmanların bu doğrultuda bir ön görüşme yapması ve zirvenin anlamı olup olmayacağını tespit etmesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 15:36
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