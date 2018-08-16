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dan çekilebilecek mi?

, geçtiğimiz hafta şirketinin geleceğine ilişkin çok önemli bir kararı Twitter üzerinden duyurdu. ve Komisyonu, Musk'ın hamlesinin üzerine şirketi incelemeye aldı

Tesla borsadan çekilebilecek mi?

şirketinin CEO'su , geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan dan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." mesajını paylaşmıştı. Hisse başına 420 dolardan borsadan çekilerek, şirketin değerini 70,6 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen ve bu sayede şirkete yaklaşık 10 milyar dolarlık bir değer artışı kazandıracak olan Musk, bu doğrultuda çalışmalara hız verdi.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Tesla'nın 'taki Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören hisseleri yüzde 8,5 artışla 371,15 dolara kadar yükselmişti. ABD hükümeti, şirketin borsadan çekilme kararının incelenmesi için komisyon kurdu. Şirketin bu hamleyi neden planladığı, hamleyi gerçekleştirebilecek fona sahip olup olmadığı gibi konuları mercek altına alacak olan ve , resmi soruşturmayı başlattı.

Tesla cephesinde bunlar yaşanırken, gazetesi, Suudi 'nun bu yıl içinde şirketin %3 ila %5 hissesini satın alacağını da duyurdu. Eğer iddialar gerçekse, Musk'ın sözünü ettiği "garantilenmiş finansman", Kamu Yatırım Fonu olabilir.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 11:41
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