Son dakika... Kremlin duyurdu! Putin de katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi.
İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE
Tahran'da yapılacak üçlü zirve öncesinde 7 Eylül'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılacağı bir dörtlü zirve yapılması planlanıyordu.
Ancak konuyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü, bu zirveyle ilgili olarak henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiği 4'lü görüşmeye katılmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yönelttiği Peskov "Hayır, böyle bir görüşme henüz gündemde değil, henüz üzerinde anlaşılmadı" yanıtını verdi.
ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ DAHA ÖNCE SOÇİ VE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Suriye'de siyasi çözüm arayışının önemli ayaklarından biri olan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran liderleri daha önce sırasıyla Soçi ve İstanbul'da bir araya gelmişti.
İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE
Tahran'da yapılacak üçlü zirve öncesinde 7 Eylül'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılacağı bir dörtlü zirve yapılması planlanıyordu.
Ancak konuyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü, bu zirveyle ilgili olarak henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiği 4'lü görüşmeye katılmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yönelttiği Peskov "Hayır, böyle bir görüşme henüz gündemde değil, henüz üzerinde anlaşılmadı" yanıtını verdi.
ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ DAHA ÖNCE SOÇİ VE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Suriye'de siyasi çözüm arayışının önemli ayaklarından biri olan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran liderleri daha önce sırasıyla Soçi ve İstanbul'da bir araya gelmişti.
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