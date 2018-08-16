İtalya önceki gün Cenova kentinde yaşanan köprü faciasının yaralarını sarıyor. Faciada 45 metre yüksekliğindeki köprü üzerinde bulunan 30 ila 35 araç ile 3 ağır tonajlı araç enkaz altında kaldı. Ölü sayısının 39'a yükseldiği faciada 12'si ağır 16 kişi yaralı.

Köprünün ayakta kalan kısımlarının çökme ihtimaline karşı bölgede 432 kişi tahliye edildi. Cenova Belediyesi, facianın ardından iki gün yas ilan etti. İtalya kabinesi ise acil toplandı ve Cenova'nın yer aldığı Ligurya bölgesi için 12 ay sürecek "olağanüstü hâl" ilan etti.

Başbakan Giuseppe Conte, köprünün işletmesi ve bakımından sorumlu şirketin sözleşmesini feshetti. Olayın nasıl meydana geldiği ise tartışma konusu oldu.

Cenova Üniversitesi'nden inşaat mühendisi Prof. Antonio Brencich, köprünün hava koşulları nedeniyle çökmüş olabileceği söylentilerini "saçmalık" diye niteledi.

"MÜHENDİSLİĞE İHANET"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Prof. Brencich, 2016 yılında bir röportajında, köprünün hatalı inşa edildiğini, mühendisliğe ihanet olduğunu savunmuştu. Cenova'daki köprü faciası, Venezuela'da da korkuya neden oldu. Çünkü çöken köprünün mimarı Riccardo Morandi'nin Maracaibo kentinde de benzer bir köprüsü bulunuyor.

İtalyan medya ise faciadan kıl payı kurtulan yeşil kamyonun şoförünün peşine düştü. Adı 'Luigi' olarak açıklanan 37 yaşındaki kamyonetin sürücüsü, son anda frene basarak yıkılan Morandi Köprüsü'yle birlikte aşağı düşmekten kurtuldu. Luigi kendisini sollayan bir aracın ve önündeki aracın köprüyle birlikte aşağıya uçtuğunu anlattı. Köprünün gözlerinin önünde yıkıldığını anlatan Luigi, yaşadığı şokla önce kendini kamyondan dışarı atmış. Daha sonra kamyona geri binen şaşkın adam, ters istikamete doğru tam gaz sürmeye başlamış.

Luigi, "Şanslıyım ki takip mesafesini koruyordum" dedi. İtalya'da Seri A takımlarından Cagliari'de forma giymiş eski milli kaleci Davide Capello'nun (33) da faciadan kurtulduğu ortaya çıktı. Aracının 30 metreden düştüğünü ve sütunlar arasında bir boşlukta durduğunu söyleyen Capello, "Dışarı çıkabildim. Aracım nasıl parçalanmadı bilmiyorum. Film sahnesi gibiydi, kıyamet gibiydi. Hayatta kalmam bir mucize. Bir çizik bile yok" dedi.

ÖLÜM KAPANI

39 kişiye mezar olan Morandi Köprüsü çökmeden haftalar önce, temmuz ayında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Medyada geniş yer bulan fotoğrafta, köprünün faciaya davetiye çıkaran görüntüsü objektife yansıdı. Köprünün yıkılmadan önceki fotoğrafında, sarkan kablolar ve bakımsızlık dikkat çekiyor. İngiliz DailyMail gazetesi, köprünün yıkılmadan önceki fotoğrafını manşetine taşıyarak 'Ölüm Kapanı' başlığını attı.