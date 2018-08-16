ABD Başkanı Donald Trump'ı hem oteli, hem de eski danışmanı yaktı. Trump'ın eski danışmanı Omarosa Newman, "Dengesiz" adlı bir kitap yazdı. Burada Melania Trump'ın eşinden ayrılmak için gün saydığını anlattı. Başkan Trump'ın kendisine "zenci" dediğini açıkladı. Trump ise Newman'a Twitter'dan sert çıktı. Newman için "köpek" diyen Trump, onun "ayak takımından bir yalancı" olduğunu anlattı. Tüm bunlar devam ederken Trump bir kez daha atağa kalktı. Newman hakkında sözleşmesini iptal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Newman ise Trump kampanya ekibinin yasal girişimleri nedeniyle "susturulup" "kabadayılığa" maruz bırakılamayacağını vurguladı.
YÜZDE 59 TRUMP'TAN HOŞLANMIYOR
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde ülke çapında yapılan ankette, Amerikan seçmeninin yüzde 59'u, Trump'tan hoşlanmadığını belirtti.
YÜZDE 59 TRUMP'TAN HOŞLANMIYOR
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde ülke çapında yapılan ankette, Amerikan seçmeninin yüzde 59'u, Trump'tan hoşlanmadığını belirtti.
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