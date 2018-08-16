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'den küstah Brunson tehdidi

Türk lirasını hedef alarak 'ye karşı ekonomik savaş başlatan 'nin Mnuchin, "Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız." dedi.

ABDden küstah Brunson tehdidi

Steven Mnuchin, ülkesinin 'ye yönelik olarak başlattığı ekonomik savaşı derinleştirme arzusunda olduklarının mesajını vererek, "Türkiye Papaz Brunson'ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız." dedi.

Terör örgütleri ve bağlantıları iddiasıyla yargılanan ve tutukluluk hali ev hapsine çevrilen sözde rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması halinde bile yaptırımların kalkmayacağını söyleyerek Brunson'ın yalnızca bir bahane olduğunu itiraf eden Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, dün yaptığı açıklamada, "Rahip Brunson'ın bırakılması durumunda Türkiye'ye ek ithalat vergileri kalkmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den gelen bu çelişkili ifadelere karşın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değildir. Türkiye ekonomisi bundan sonra daha da güçlenecektir." dedi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 23:00
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