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Kendine kampanya

Kendine kampanya
FBI ajanı Peter Strzok, ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde mesajlar yazınca görevden alındı. Ajan Strzok, hukuki masraflarının karşılanması için düğmeye bastı. İnternet üzerinden 150 bin dolarlık bağış kampanyası başlattı.

Strzok, toplanan parayı kendini hukuki yollardan savunmak için kullanacağını belirtti. Bağış kampanyasının açıklama bölümünde, "Peter, varlıklı bir lobici değil ve ününü kendi çıkarı için kullanmıyor. Bu nedenle önemli hukuki faturaları ödeyecek kadar cebi dolu değil" ifadelerine yer verildi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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