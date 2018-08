Fena giydirdi

Donald Trump başkan seçildi. Skandalların ardı arkası kesilmedi. Hem siyasi hem de özel hayatında büyük krizler patlak verdi. Son olarak porno yıldızı Stephanie Clifford ile birlikte olduğunu itiraf etti. Hatta ona susması için 130 bin dolar ödediğini belirtti. Trump'ın skandalları ortaya çıkarken gözler eşi Melania Trump'a çevrildi. First Lady sessizliğini korurken bir zamanlar Trump'ın en yakınındaki isimlerden olan Omarosa Newman'dan şok bir iddia geldi.Newman, piyasaya yeni çıkan "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabında, Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını belirtti. Melania Trump'ın, eşini utandırmak için kasıtlı olarak alışılmışın dışında kıyafetler giydiğini kaydetti. Newman, "Melania Trump'ın giydiği kıyafetlere bakıldığında, stilindeki başkaldırı tek bir amaca hizmet ediyor. Melania'nın stilini eşini cezalandırmak için kullandığına inanıyorum" dedi. Newman, Trump'ın kendi yanlışlarını düzeltmek için eşini zorla göçmenlerin kaldığı merkeze götürdüğünü, o nedenle de Melania Trump'ın üstünde "I really don't care (Gerçekten umurumda değil)" yazılı bir ceket giydiğini belirtti. Newman, kitabında şu iddialara yer verdi: "Trump'ın evliliği uçurumun kenarında. Bana göre Melania eşinin görev süresinin bitmesi için dakikaları sayıyor ki ondan boşanabilsin." ABD Başkanı Trump, kendisi aleyhinde açıklamalar yapan eski yardımcısı Newman'a Twitter'dan sert ifadelerle yüklendi. Newman için " köpek " diyen Trump, Newman'ın "ayak takımından bir yalancı" olduğunu savundu. Trump ayrıca, kendisi hakkında "siyahiler için zenci kelimesini kullanıyor" suçlamasında bulunan Newman'a, "Asla böyle korkunç ve iğrenç bir kelimeyi kullanmadım" dedi.Trump, göçmenleri hedef aldı. Melania Trump da tepkileri dindirmek için göçmen kamplarını ziyaret etti. Üzerindeki cekette ise "I really don't care" "Gerçekten umurumda değil" yazılıydıABD Başkanı Donald Trump, zamanı şaşırdı. ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin raporuna göre Trump, dünya liderleriyle telefon görüşmesi yapacağı esnada zamanı umursamadı. Beyaz Saray görevlileri düzenli olarak Trump'a saat farkını hatırlattı. Ancak Trump bunu dikkate almadı. "Zaman dilimine" aldırış etmeyen Trump'ın son kurbanı Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye oldu. Trump, Washington'da öğle saatleri olduğu için Abe'yi aradı. Ancak Abe ile görüşemedi. Çünkü Japonya başbakanı uyuyordu.