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  1. CNN International'dan Trump'a Yaşar Usta çıkışı

CNN: Türkiye ile ticari savaş larını batırdı

Başkanı 'ın Türkiye'ye yönelik açıklamasına, Amerikan medyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak bugünki CNN yayınında yer alan bir haberde “Türkiye ile ticari savaş ABD larını batırdı” ifadesi kullanıldı.

Sen bu savaşı kaybettin Trump

Başkanı 'ın Türkiye'ye yönelik açıklamasına, Amerikan medyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Daha önce de Amerikan CNN kanalında yer alan haberde söz konusu ilave vergi kararının "ABD'nin ulusal güvenliği" ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekilmişti.

ABD BORSALARINI BATIRDI

Bugün de CNN yayınında Trump yönetimine sert eleştiriler getirerek "Türkiye ile ticari savaş ABD larını batırdı" ifadesi kullanıldı. Dow 11 Temmuz'dan beri en kötü performansını sergiledi. 300 puanlık düşüş şu anda 247 puana geriledi.



BATI, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMENİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Türkiye ekonomisinin, Trump tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor.

Yine dün 'da yer alan analizde "Batı, Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.

CNN International'da yayınlanan analizde, ABD yönetimi uyarılarak "Türkiye'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan , İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 22:04
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