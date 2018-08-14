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'dan İncirlik açıklaması

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi.

Pentagondan İncirlik açıklaması

Gedney, Savunma Bakanlığında () düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İNCİRLİK ÜSSÜ SORUSU

"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? 'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 03:27
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