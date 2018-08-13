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Melania Trump, Donald Trump'tan boşanmak için gün sayıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını iddia etti. Newman, Melania Trump'ın kıyafet seçimiyle de eşini cezalandırmak istediğini savundu

Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

Newman, Melania Trump'ın kıyafet seçimiyle de eşini cezalandırmak istediğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını, eşini cezalandırmak için de pasif agresif ruh halini yansıtan kıyafetler seçtiğini iddia etti.

  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 00:07
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