Londra'da lüks araç sezonu açıldı. Her yılın ağustos ayında özellikle milyarder Arap iş adamlarının Londra'ya akın ettiği şehirde bu yıl da caddeler dünyanın en pahalı araçlarıyla doldu. İngiliz medyası Bentley, Lamborghini, Porsche, Ferrari gibi araçları tek tek görüntüleyerek dünyaya servis etti.
Londra asfaltı
Etiketler: Londra
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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