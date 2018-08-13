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asfaltı

Londra asfaltı
Londra'da lüks araç sezonu açıldı. Her yılın ağustos ayında özellikle milyarder Arap iş adamlarının 'ya akın ettiği şehirde bu yıl da caddeler dünyanın en pahalı araçlarıyla doldu. İngiliz medyası Bentley, Lamborghini, Porsche, Ferrari gibi araçları tek tek görüntüleyerek dünyaya servis etti.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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