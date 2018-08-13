ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı. 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı. Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti. Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti.







Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü. Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti. Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullandı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.



BABA MUHALEFET

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Danışmanı Ivanka Trump, Charlottesville kentinde, beyazların üstünlüğünü savunanların gösterileri sonrası ortaya çıkan şiddet olaylarının yıl dönümünde ırkçılık karşıtı mesaj yayımladı.







​Ivanka Trump attığı tweette "1 yıl önce Charlottesville'de nefret, bağnazlık ve şiddetin çirkin bir şekilde sergilenmesine şahit olduk. ABD'liler özgürlüğü, ifade özgürlüğünü ve fikirlerde çeşitliliği koruyan bir ülkede yaşarken ülkemizde beyazların üstünlüğünü savunanlara, ırkçılığa ve neo-nazizme yer yok" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, tamamı Donald Trump'ı destekleyen ırkçı seçmenlere bir mesaj olarak yorumlandı.





