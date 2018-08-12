Yaptırımlar ABD'yi zora soktu

Trump, Türkiye'yi hedef alarak kendi ayağına sıkıyor. ABD'li iş adamları ve basın Trump'ı eleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk çeliğine yönelik gümrük tarifelerini iki katına çıkaran kararı 13 Ağustos'ta yürürlüğü giriyor. 30'dan fazla yaptırım uygulayan ABD yönetiminin tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşlarının Türkiye gibi müttefikleri de hedef alması dünya siyaset dengelerini de tehdit ediyor.

Uluslararası birçok ekonomist, Trump'ın küresel ticaret ve siyaset dengelerini hiçe sayan tartışmalı adımlarının ters tepebileceğini vurguluyor.