Yol Durumu
  1. ABD'de kaçırılan yolcu uçağı düştü

'da bir adam komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı!

tarihinin en büyük ına sebep olan olayın kuraklıklar değil, komşularına sinirlenen bir adamın kundaklaması olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar yangının yayılmaya devam edeceğini söyledi.

Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı!

'nın 18 farklı noktasına yayılarak 800 binden fazla alanı kül eden orman ları 8 sivil ve 5 itfaiye erinin ölmesine sebep oldu. Kaliforniya'nın güneyinde 21 binden fazla kişi hızla yayılan yangından dolayı tahliye edildi. Yerel mahkeme yangını çıkartma şüphesiyle bir kişiyi tutukladı ve soruşturma başlattı.

KEFALETİ ÖDEYEBİLİRİM
Kundaklama yapmakla suçlanan 'ın 2'nci duruşması 17 Ağustos'a ertelendi ve savcılık 1 milyon dolar kefalet isteminde bulundu. Forrest Clark savcılığın istemine, "1 milyon doları şu anda verebilirim" cevabını verdi. Yetkililerin bildirdiğine göre Clark, komşularıyla yıllardır süren anlaşmazlıklarının ardından yangını başlattı. Orange ilçesi yetkilileri, Clark'ın bir itfaiye erine e-posta atarak "burası yanacak" dediğini belirtti. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların ve şiddetli rüzgarların ormanı kurutarak yangının hızlıca yayılmasına sebep olduğunu açıkladı. Ayrıca arazinin dik ve engebeli olması ekiplerin işini zorlaştırıyor.

DUMANLAR KANADA'YA KADAR ULAŞTI
Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, Kaliforniya'daki ın ABD'nin orta eyaletlerinin ve 'nın ortalarının hava kalitesini etkileyeceğini açıkladı. Eyalet Afetle Mücadele Müdürlüğü, 600'den fazla itfaiye erinin 18'den fazla yere yayılan yangınlarla mücadele ettiğini açıkladı.

MAHKUMLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI
İtfaiye erleri söndürme çalışmalarına yetişemeyince, askerler ve binden fazla hafif suç işlemiş mahkum, günlük 2 dolar ücretle yangın söndürme çalışmalarına yardım etmeye başladı.
ve 'dan itfaiye ekipleri, çalılıkların söndürülmesi için tecrübesiz kalan Amerikan itfaiyecilere yardım için ABD'ye geldi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 18:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar