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'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi

'nın bölgesinde, içinde 9 kişinin olduğu hafif küçük ticari uçak ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Yolcu uçağı ile irtibat kesildi!

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletinde, 2 mürettabat ve 7 yolcunun bulunduğu Dimonin Havayolları'na ait yapımı "Pilatus PC-6 Porter" model uçak ile iletişim sağlanamıyor.

Eyaletteki Pegunungan Bintang Bölgesi Emniyet Şefi Michael Mumbunan, köylülerin patlama ve yüksek gürültü duyduklarını ihbar ettiğini belirterek, uçağın düştüğünden şüphelenilen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Eyaletin Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine gitmek üzere havalandığı belirtilen uçakta, yolcu kayıtlarına göre küçük bir çocuğun da olduğu kaydedildi.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 20:32
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