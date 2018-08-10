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dur eğilme

Dik dur eğilme
İngiltere ı , Cambridge Dükü ile birlikte 'nın Amiens şehrinde Amiens Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Amiens Katedrali'ne gelen Prens William'ı karşılayan May, prensi selamlamak için reverans yaptı. Başbakan May'in reverans yaparken çok fazla eğilmesi yine alay konusu oldu. Başbakan May, haziran ayında bir ziyaret sırasında Prens William ile tokalaşırken yine reveransı fazla abartmıştı. Başbakan'ın Kraliçe 2. Elizabeth karşısındaki halleri de eleştiri odağı olmuştu.



İŞTE MAY'IN YERLERE KADAR İNEN SELAMLAMASI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR:
Televizyonda Willam ve Theresa'yı aynı karede göremedim.
Artistik patinaja başlasa Britanya'ya madalya getirir.
dur eğilme Theresa!
Kadın kibarlıktan kırılacak.
Koltuğu kaptırmayayım diye girdiği hallere bak...
Demokrasinin, monarşi karşısındaki hali budur...
Siz hala İngiltere'yi çok demokrat bir ülke zannediyorsunuz değil mi?

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