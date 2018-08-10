ABD'nin emirlerini uygulayan ve bu konuda hiç itiraz etmeyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, içerideki politikalarına yönelik herhangi bir eleştirinin kabul edilemez olduğu mesajını verdi. Selman'ın yakınlarına, Kanada üzerinden Avrupa'ya mesaj verdiği ve müttefiklerinin Washington olduğunu ifade etti. ABD'nin bölgedeki en güçlü müttefiği olarak kendini gördüğünü daha önce de itiraf eden Selman'ın bu tavrı, başta Kanada olmak üzere Avrupa'da da rahatsızlığa neden oldu.
ABD’nin valisi Selman!
Etiketler: Suudi Arabistan , Veliaht Prensi , Prens Selman , ABD , Kanada
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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