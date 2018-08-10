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’nin valisi Selman!

ABD’nin valisi Selman!
ABD'nin emirlerini uygulayan ve bu konuda hiç itiraz etmeyen Selman, içerideki politikalarına yönelik herhangi bir eleştirinin kabul edilemez olduğu mesajını verdi. Selman'ın yakınlarına, Kanada üzerinden Avrupa'ya mesaj verdiği ve müttefiklerinin Washington olduğunu ifade etti. 'nin bölgedeki en güçlü müttefiği olarak kendini gördüğünü daha önce de itiraf eden Selman'ın bu tavrı, başta olmak üzere Avrupa'da da rahatsızlığa neden oldu.
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