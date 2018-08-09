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Yırtık Prens

eşi ile gittikleri bir arkadaş düğününde delik ayakkabı ile görüntülendi. Eşi 20 bin poundluk (130 bin TL) ayakkabı koleksiyonuna sahip olan milyoner prensin bu görüntüsü “Bu kadar da cimrilik olmaz” dedirtti

Yırtık Prens
İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin harcamaları zaman zaman tartışma konusu olurken, kimileri de Kraliyet üyelerinin imaj açısından lüks yaşaması gerektiğini savundu. ise bu tartışmaları alevlendirdi. Yakın arkadaşları Daisy Jenks ve Charlie Van Straubenzee'nin düğününe katılan çift şıklıklarıyla göz doldurdu. Ancak 33 yaşındaki prens, geçen hafta 37 yaşına giren Meghan Markle ile birlikte davetlilerle selamlaşırken ayakkabısının altındaki büyük delik objektiflere yansıdı. Basına yansıyan 'patlak ayakkabılı' prens, 'aşırı tutumlu' ya da özensiz davrandığı gerekçesiyle eleştirildi.



Prens, en sevdiği ayakkabısını daha önce, nisan ayında katıldığı, cinayet kurbanı Stephen Lawrence'ın 25'inci ölüm yıl dönümünde de giymişti.




'ın 20 bin poundluk ayakkabı koleksiyonu var.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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