Yırtık Prens

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin harcamaları zaman zaman tartışma konusu olurken, kimileri de Kraliyet üyelerinin imaj açısından lüks yaşaması gerektiğini savundu. Prens Harry ise bu tartışmaları alevlendirdi. Yakın arkadaşları Daisy Jenks ve Charlie Van Straubenzee'nin düğününe katılan çift şıklıklarıyla göz doldurdu. Ancak 33 yaşındaki prens, geçen hafta 37 yaşına giren Meghan Markle ile birlikte davetlilerle selamlaşırken ayakkabısının altındaki büyük delik objektiflere yansıdı. Basına yansıyan 'patlak ayakkabılı' prens, 'aşırı tutumlu' ya da özensiz davrandığı gerekçesiyle eleştirildi.
Prens, en sevdiği ayakkabısını daha önce, nisan ayında katıldığı, cinayet kurbanı Stephen Lawrence'ın 25'inci ölüm yıl dönümünde de giymişti.
Meghan Markle'ın 20 bin poundluk ayakkabı koleksiyonu var.
Prens, en sevdiği ayakkabısını daha önce, nisan ayında katıldığı, cinayet kurbanı Stephen Lawrence'ın 25'inci ölüm yıl dönümünde de giymişti.
Meghan Markle'ın 20 bin poundluk ayakkabı koleksiyonu var.
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