Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Suudi Arabistan'da tutuklanan insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısıyla Riyad ile patlak veren kriz giderek büyüyor. Suudi Arabistan, Kanada'da tedavi gören hastalarını başka ülkelere aktarma kararı aldı. Ayrıca, 'Kanada menşeili buğday ve arpa almayın' talimatı verdi.

ÖĞRENCİLER DE GERİ DÖNÜYOR

Suudi Arabistan, pazar günü Kanada Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etmiş, yeni ticari ilişkileri dondurma kararı almıştı. Kanada ile Suudi Arabistan'ın yıllık ticari hacmi 4 milyar dolar civarında. Ayrıca krizin Kanada'nın Suudi Arabistan'a satışına karar verilen ve halen üretim aşamasında olan toplam 15 milyar dolarlık 928 adet hafif ve ağır askeri zırhlı araç paketini de etkileyebileceği söyleniyor. Kanada, İngiltere ve Körfez ülkelerini araya sokarak tansiyonu düşürmeye çalışırken Riyad'dan sert hamleler geliyor. Buna göre Suudi Arabistan, Kanada'da tedavi gören hastalarını başka ülkelere aktarma kararı aldı. Ayrıca Kanada'da Suudi devlet bursuyla okuyan 17 bin 272 öğrenci de aileleriyle ülkeyi terk edecek. Suudi Arabistan Tahıl Ofisi, tahıl ithalatçılarına artık Kanada menşeili buğday ve arpa alımı yapılmayacağını bildirdi.

İRAN ÇEKİŞMESİ YÜZÜNDEN

Öte yandan Kanada'nın uluslararası ilişkilerde 'önce haklar' politikası da tartışma konusu oluyor. Ottawa Üniversitesi'nden Prof. Amir Attaran'a göre gerilimin insan hakları savunucularından öte bir anlamı var. Attaran, "Jeopolitik oyunlar söz konusu. Özellikle de Suudi Arabistan ve İran arasında stratejik ve dini çekişme var. Suudi Arabistan ise rakip İran'a karşı yaptırımları desteklemeyen (Başbakan) Trudeau nedeniyle Kanada'yı hedef alıyor" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, hapiste olan Suudi blogger Raif Bedevi'nin kız kardeşi olan Samar Bedevi ile insan hakları savunucusu bir kadının daha serbest bırakılmasını isteyen tweet atmıştı. Suudi Arabistan ise bunu 'iç işlerine müdahale' olarak gördüğünü açıklamış ve bir dizi yaptırım kararı almıştı.