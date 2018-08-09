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  1. Para yatıran zengin oldu!

Son dakika: , ABD'nin 'a uyguladığı yaptırımlara karşı çıktı

, ABD’nin ’a uyguladığı yaptırımları reddettiğini açıkladı.

Iraktan ABDye büyük şok!

Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı açıklamada, büyük zararlara yol açacak herhangi bir ülkeye yapılacak ambargoyu reddettiklerini belirterek, dünya toplumunu ABD'nin bu girişiminden caydırmak için baskı yapmaya çağırdı. 'ın, Irak'a zor günlerde göstermiş olduğu tavrı hatırlatan sözcü, ülkesinin terör örgütü ile mücadelesinde İran'ın büyük destek verdiğini söyledi. Irak Başbakanı Haydar İbadi dün yaptığı açıklamada, yaptırımların stratejik hata olduğunu kaydederek, "Onaylamamamıza rağmen halkımızı korumak için buna bağlı kalacağız" demişti.

TRUMP TWEET ETMIŞTI

ABD'nin İran'a yönelik iki aşamalı yeni yaptırımlarını ilan etmesinin ardından, Başkan Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, "İran ile iş yapan ABD ile yapmayacak" ifadelerini kullandı.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 15:52
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