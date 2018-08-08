Yol Durumu
  1. 4 saatte 250 bin TL ceza yedi

Trump'ın damadının sinsi Filistin planı ortaya çıktı

ABD Başkanı 'ın damadı ve danışmanı olan 'in ele geçirilen e-posta hesabında ortaya çıkan yazışmalarda milyonlarca Filistinli mültecinin yurduna dönüşünü engellemeye yönelik sinsi planı ortaya çıktı.

Trumpın damadının sinsi Filistin planı ortaya çıktı

Foreign Policy dergisi tarafından sızdırılan yazışmalarda ABD Başkanı 'ın damadı ve kıdemli danışmanı 'in Filistinlilere yönelik hain planı gün yüzüne çıktı.

Kushner'in 6 milyona yakın Filistinliye mülteci statüsü veren Birleşmiş Milletler Ortadoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu'nu (UNRWA) devredışı bırakmayı hedeflediği ortaya çıktı. Elektronik postalarında "UNRWA'nın dağıtılması için açık ve samimi bir çaba ortaya koymak önemli" ifadelerini kullanan Kushner'in böylelikle Filistinlilerin, 1948'den beri İsrail işgali altında bulunan topraklarına geri dönüşünü engellemeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, Kushner'in Ürdün'de kayıtlı 2 milyonu aşkın Filistinlinin 'mülteci' statüsünden çıkarılması için Amman yönetimine baskı yaptığı da aktarılıyor. ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' diye niteleyerek çalışmalarını sürdürdüğü plan doğrultusunda, Kushner'in Ortadoğu turunda da bu konuya odaklandığı ifade edildi. Kushner'in haziranda Ürdün'e gittiğinde, bu ülkedeki kayıtlı 2 milyon Filistinli mültecinin Ürdün'de yerleşik hale getirilmesi için baskı yaptığı ve mali yardım sözü verdiği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Hannan Aşravi de Trump yönetiminin UNRWA'yı kaldırarak, bu örgütün işlerini Arap ülkelerine yıkmaya çalışan bir politika izlediğini doğruladı.

BİR UTANÇ SINIRI DAHA
İsrail ambargosu yüzünden 365 kilometrekarelik bir alanda 1.5 milyon kişinin adeta açık hava hapishanesi şartları altında yaşadığı Gazze'yi dünyadan soyutlamak için bir çalışma daha ilerliyor. İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırına denizden duvar örme projesinin hızla devam ettiğini açıkladı. 200 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki duvarda 6 metre çit bulunuyor.

Etiketler: ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 08:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar