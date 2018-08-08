New York Emniyet yetkilileri, Westchester Hastanesi'nin 4. katında sabah saatlerinde yaşanan olayda, 70 yaşlarındaki saldırgan erkek ile aynı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD basınında "saldırgan ile hayatını kaybeden kadının evli olduğu" ileri sürüldü.
Saldırgan ve hayatını kaybeden kadının kimlikleri açıklanmadı.
Olay sonrası başlatılan inceleme nedeniyle hastane bir süre giriş çıkışa kapatıldı.
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