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'ta hastanede silahlı saldırı

'ta bir hastane odasında yaşanan silahlı saldırıda, saldırgan ve bir kişi yaşamını yitirdi.

New Yorkta silahlı saldırı!

Emniyet yetkilileri, Westchester Hastanesi'nin 4. katında sabah saatlerinde yaşanan olayda, 70 yaşlarındaki saldırgan erkek ile aynı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD basınında "saldırgan ile hayatını kaybeden kadının evli olduğu" ileri sürüldü.

Saldırgan ve hayatını kaybeden kadının kimlikleri açıklanmadı.

Olay sonrası başlatılan inceleme nedeniyle hastane bir süre giriş çıkışa kapatıldı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 21:57
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