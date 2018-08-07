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  1. Venezuela'da Maduro yanlıları sokaklara döküldü

Maduro'ya saldırının detayları ortaya çıkıyor

Devlet Başkanı 'nun suikast girişimine uğramasının yankıları dünyada sürerken Venezuela'da saldırı ile ilgisi olduğu şüphesiyle 6 kişi tutuklandı. Ayrıca Maduro'nun saldırının arkasındaki ülkeler olarak işaret ettiği ABD ve Kolombiya'dan da saldırıya ilişkin açıklamalar geldi.

Maduroya saldırının detayları ortaya çıkıyor

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olmasına rağmen Amerikan ambargosu yüzünden tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birine maruz bırakılan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen suikastın detayları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri, otellere, konutlara ve araçlara baskın düzenleyip 6 kişiyi tutukladı.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 07:21
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