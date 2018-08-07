Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olmasına rağmen Amerikan ambargosu yüzünden tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birine maruz bırakılan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen suikastın detayları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri, otellere, konutlara ve araçlara baskın düzenleyip 6 kişiyi tutukladı.
Maduro'ya saldırının detayları ortaya çıkıyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun suikast girişimine uğramasının yankıları dünyada sürerken Venezuela'da saldırı ile ilgisi olduğu şüphesiyle 6 kişi tutuklandı. Ayrıca Maduro'nun saldırının arkasındaki ülkeler olarak işaret ettiği ABD ve Kolombiya'dan da saldırıya ilişkin açıklamalar geldi.
Etiketler: Nicolas Maduro , Venezuela
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