Maduro'ya saldırının detayları ortaya çıkıyor

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olmasına rağmen Amerikan ambargosu yüzünden tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birine maruz bırakılan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen suikastın detayları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri, otellere, konutlara ve araçlara baskın düzenleyip 6 kişiyi tutukladı.