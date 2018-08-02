Stockholm'e 120 km. uzaklıktaki Strangas Şehri'nde, tarihi soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Srangas Katedrali'nde sergilenen 17. yüzyılda İsveç Kralı Karl IV'ün eşi Kraliçe Kristina'nın kullandığı taç ve asaları çaldı. Ardından denizde bekleyen bir sürat teknesine atladı. Kısa sürede izlerini kaybettirdi.
Tarihi soygun
Etiketler: İsveç
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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