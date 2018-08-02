Yol Durumu
  1. Mucize kurtuluş
  2. Türkiye'ye ekonomik savaşın perde arkası!

Tarihi soygun

Tarihi soygun
Stockholm'e 120 km. uzaklıktaki Strangas Şehri'nde, tarihi soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Srangas Katedrali'nde sergilenen 17. yüzyılda Kralı Karl IV'ün eşi Kraliçe Kristina'nın kullandığı taç ve asaları çaldı. Ardından denizde bekleyen bir sürat teknesine atladı. Kısa sürede izlerini kaybettirdi.
Etiketler:
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar