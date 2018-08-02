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Son dakika: - geriliminin dayanağı Magnitsky! nedir?

'nin Papaz Brunson nedeniyle çıkarttığı krizin dayanağının olduğu ortaya çıktı. Uluslararası geçerliliği olmayan bu yasaya göre ABD skandal bir biçimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım uygulama kararı aldı.

Türkiye-ABD geriliminin dayanağı Magnitsky

, uluslararası karşılığı olmayan ile 'ye yaptırım uygulamaya çalışıyor. Evanjelik rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması talebini içeren açıklamalar sürerken "tespit paketleri" adlı yaptırım listesinin hazırlanması, ABD'nin bir müttefikine karşı daha önce görülmemiş cezalar uygulamaya ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Ankara ise NATO'daki muhatapları ve AB üyesi ülkeler nezdinde diplomatik görüşmelere önümüzdeki 48 saat içinde başlayacak.

Habertürk'ün ulaştığı ABD'li kaynaklar yaptırımların, Rus hükümeti ve Devlet Başkanı 'e yakın yöneticilere yönelik hazırlanan yaptırımları model aldığını söyledi.

Tespit paketlerinde belirlenen kişiler ve kurumların Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor.

Yaptırımlar, 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında hazırlanıyor. Bu yasa, ABD hükümetinin dünyanın herhangi bir yerinde yolsuzluk veya insan hakları ihlallerine karışan kişi, şirket ve diğer kurumları hedef almasına imkan veriyor. Yasa kapsamındaki yaptırımlar, ABD'deki varlıklara el konulmasına, seyahat yasakları konulmasına ve Amerikan kurumlarıyla iş yapmaya yasak getirilmesine olanak sağlıyor.

ABD'li diplomatik kaynaklar, Brunson'a karşı ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın takasının teklif edildiği ancak bu iddianın henüz ABD'li yetkililerin resmî olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 11:31
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