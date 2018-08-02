Eski FBI çalışanı Sibel Edmonds TRT World'e yaptığı açıklamada, dış istihbarata bakan CIA (Merkezi Haber Alma Teşkilatı) içinde derin bir yapı olduğuna ve bu ekibin rahip Andrew Brunson olayını örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekti:

"Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa CIA içindeki bu derin yapı olaya müdahele ediyor. Ayrıca eşi Naurin Brunson'ı kullanarak uluslararası kurumlara Türkiye'yi, işkence ve kötü muamele gibi suçları işlemiş gibi gösteriyorlar. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson'ı Türk hapishanesindeyken zehirleyerek öldürmeyi ve hatta bu suçu Türkiye'ye atmayı düşünüyor."

"ABD'NİN TALEBİ MANTIKSIZ VE İKİYÜZLÜ"

Amerika'da Ulusal Güvenlik Muhbirleri Koalisyonu kurucusu da olan Edmonds, FETÖ'cüler hakkında yüzlerce delil dosyası ABD'nin elindeyken, FETÖ elebaşı ve üyelerini vermeyip üstüne bir de Brunson'ı yargısız istemesini "ikiyüzlülük" olarak değerlendirdi:

"Maalesef ABD yönetimi büyük bir hataya imza attı ve bu karşılıksız kalmaz. Zira Türkiye'de demokratik bir hükümet var. Türkiye bir anayasal hukuk devleti ve bağımsız bir yargı sistemine sahip bir ülke. Türkiye bu davayı da yargı sisteminde uygun bir şekilde yürütüyor. ABD'nin böyle mantıksızca talepte bulunması yani bütün yargı prosüdörlerini atlayarak, bütün delilleri hiçe sayarak bu adamı (Brunson'ı) geri istemesi aslında ikiyüzlülüğün göstergesidir. Çünkü öbür taraftan bakıyorum; Türkiye yıllardır ABD'ye teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında tonlarca delil sunmasına rağmen, ABD yargı prosedürlerini bahane ediyor."

"NE ZAMAN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ DÜZELMEYE KALKSA BİRİLERİ DEVREYE GİRİYOR"

Edmonds'a göre, ABD içinde birileri Başkan Donald Trump yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesini istemiyor. Brunson olayı da bu amaç için kullanılıyor:

"Başkan Trump ve yardımcısı Pence'in bu konudaki bütün çabaları baştan beri içeriden maalesef sabote ediliyor. Bunu altı ay önce, Dışişleri'ndeki ve CIA içindeki kaynaklarıma dayanarak açıkladım. Türkiye ve Trump yönetimi arasındaki bütün müzakere ve ilişkileri düzeltme adına yapılan bütün çabalar sürekli sabote ediliyordu. Hatta şu anda Pastor Brunson'ın eşini kullanarak bu durumu sabote ediyorlar."

"DARBEYLE YAPAMADILAR, BRUNSON İLE DENİYORLAR"

Sibel Edmonds, FETÖ'cülerle de iş birliği yapan bu derin yapının şimdi Brunson'ı kullandığını söyledi:

"Türkiye de kendi tarafından ilişkilerini kusursuz bir şekilde onarmaya ve düzeltmeye çalışıyor. Oysa ilişkilerin kötüye gitmesinden Türkiye sorumlu değildi. Obama yönetimi ile Türkiye'nin arası, CIA içindeki bu yapının FETÖ'cülerle iş birliğiyle Türkiye'yi hedef alması ve darbe teşebbüsünde bulunmasıyla bozulmaya başladı."

"BRUNSON MASUM DEĞİL"

"Bazı Türk basınına sızan delillerin ve bu kişinin bazı aktörlerle ilişkilerini değerlendirdikten sonra, bu kişinin suçsuz olduğuna dair şüphelerim azaldı. Mesela bu kişinin eski CIA elemanı Graham Fuller ile ilişkisine bakıyorum, ki Fuller 1993'ten beri Clinton döneminin en güçlü kişilerinden ve direkt olarak Gladio-B operasyonu, Boston-Manhattan patlama olayıyla bağlantılı biridir. Ve yine Pastör'ün üst düzey askeri ve CIA çalışanlarıyla iletişimine bakarak bu kişinin suçsuz olduğunu düşünemem. ABD'nin bu adamı yargılanmadan almak için kurduğu baskının diğer sebebi ise; ABD bu bilgilerin Türk mahkemelerinde açığa çıkmasını istemiyor. Çünkü bu ABD için utandırıcı olmakla beraber, CIA'in Türkiye veya bölgede bazı varlıklarından vazgeçme sebebi oluşturacaktır."



