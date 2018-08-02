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Dükkanı kapamadı

Dükkanı kapamadı
ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump, kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatma kararı aldı. Ancak 'ta bulunan Trump Towers'taki dükkanı kapanmadı. Satışa devam eden lüks mağazanın ne zaman kapatılacağına dair ise açıklama yapılmadı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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