ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatma kararı aldı. Ancak New York'ta bulunan Trump Towers'taki dükkanı kapanmadı. Satışa devam eden lüks mağazanın ne zaman kapatılacağına dair ise açıklama yapılmadı.
Dükkanı kapamadı
Etiketler: donald trump , New York
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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