Almanya'da 2011'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı "düşman"listelerinin ele geçirildiği bildirildi.

"Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağının haberine göre, Sol Partinin verdiği soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, Listede Türklerin isimlerinin de olduğu düşünülen aşırı sağcı oluşumların 25 binden fazla kişinin adlarının yer aldığı "düşman" listeleri hazırladığı aktarıldı.

LİSTELER AŞIRI SAĞCI GRUPLARA YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİ

Listelerde kişilerin isim, adres ve telefon numaraların yer aldığı belirtilen cevapta, listelerin 2011'den sonra aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, "Nordkreuz" oluşumu ile 3 aşırı sağcı gruba yönelik yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi.

Cevapta, Alman güvenlik makamlarının bu listelerde isimleri yer alan kişilerden sadece 3'ünü bilgilendirdiği aktarıldı.

"AŞIRI SAĞCI TERÖR TEHLİKESİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.