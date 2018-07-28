Yunanistan'da 80'den fazla kişi günlerce söndürülemeyen yangında diri diri yanarak can verdi. Bölgeye giden Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise öfkeyle karşılandı. Hükümetin kaçak yapılara izin verdiği, bu nedenle kaçacak yolların kapandığını söyleyen kızgın halk "Bizi yalnız bıraktınız" dedi. Mati sakinleri, Kommenos'a, "Kimse gelmedi... Hiçbir plan yoktu... Hiçbir koruma yoktu... İnsanlar saatlerce denizde yüzmek zorunda bırakıldılar... Hiçbir yardım gelmedi" dedi.
İnsanları yaktınız
Etiketler: Panos Kammenos , Yunanistan
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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