Yol Durumu
  1. Sevgilim değil
  2. Trump'ın tweetleri dünyayı şaşkına çeviriyor

İnsanları yaktınız

İnsanları yaktınız
Yunanistan'da 80'den fazla kişi günlerce söndürülemeyen yangında diri diri yanarak can verdi. Bölgeye giden Yunan Savunma Bakanı ise öfkeyle karşılandı. Hükümetin kaçak yapılara izin verdiği, bu nedenle kaçacak yolların kapandığını söyleyen kızgın halk "Bizi yalnız bıraktınız" dedi. Mati sakinleri, Kommenos'a, "Kimse gelmedi... Hiçbir plan yoktu... Hiçbir koruma yoktu... İnsanlar saatlerce denizde yüzmek zorunda bırakıldılar... Hiçbir yardım gelmedi" dedi.

Etiketler: ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar