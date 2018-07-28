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Büyükelçilerden 'ye alçak tehdit

Kıbrıs 'nde düzenlenen konferans, ve 'ın 'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi.

Büyükelçilerden Türkiyeye alçak tehdit

Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na , ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

'ASKERİ MÜDAHELE OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM'
Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren 'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

MISIR: GEREKİRSE GÜÇ KULLANACAĞIZ
Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 23:38
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