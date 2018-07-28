Afganistan'da Türkiye'nin talebiyle FETÖ'ye ait okula baskın yapıldı. Afgan güvenlik güçleri, FETÖ'cülere tazyikli suyla müdahale etti. FETÖ'nün kışkırttığı veli ve öğrenciler Afgan güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı.

TÜRKİYE'YE DEVREDİLECEK

Kabil yönetimi okulların Türkiye'deki Maarif Vakfı'na devrini öngören bir anlaşma taslağı hazırlamıştı.

POLİS OKULA BÖYLE GİRDİ

Afgan polisi FETÖ okulunun içine bu şekilde girerken, direnmeye çalışan FETÖ'cüleri de gözaltına aldı.