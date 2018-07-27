2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Japonya'da 'mobil camiler' projesi kapsamında üretilen 'seyyar cami' modeli, Toyota şehrinde görücüye çıktı. Organizatörler seyyar mescitlerin stadyumlarda veya oyunların düzenlendiği diğer alanların içerisinde değil daha çok sporcuların yaşadığı yerlerde hizmete sunulacağını açıkladı. Yasu Project CEO'su Yasuharu Inoue "Japon misafirperverliğini Müslümanlarla paylaşmak istedik" dedi. Tanıtımı yapılan mobil cami modelinin maliyeti yaklaşık 900 bin dolar.
Mobil cami
Etiketler: Japonya
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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