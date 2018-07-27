Yol Durumu
  1. Villada 26 ceset
  2. Servet kaybetti

Mobil cami

Mobil cami
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan 'da 'mobil camiler' projesi kapsamında üretilen 'seyyar cami' modeli, Toyota şehrinde görücüye çıktı. Organizatörler seyyar mescitlerin stadyumlarda veya oyunların düzenlendiği diğer alanların içerisinde değil daha çok sporcuların yaşadığı yerlerde hizmete sunulacağını açıkladı. Yasu Project CEO'su Yasuharu Inoue "Japon misafirperverliğini Müslümanlarla paylaşmak istedik" dedi. Tanıtımı yapılan mobil cami modelinin maliyeti yaklaşık 900 bin dolar.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar