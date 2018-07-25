Pakistan seçim günü kana bulandı: 31 ölü, 30 yaralı

Pakistan'da halk sandık başına giderken şiddet olayları da devam ediyor. Ülkenin batısındakii Ketta kentinde seçmenler hedef alındı. Bir intihar bombacısının oy kullanmak için bekleyen seçmenlerin arasına dalarak kendisini havaya uçurduğu belirtiliyor.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 31 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

MİLLETVEKİLİ ADAYINA SALDIRI

Milli Müslüman Ligi'nin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine de el bombalı saldırı düzenlendi.

Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı. Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.

​PAKİSTAN'DA HALK SANDIK BAŞINDA

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde oy kullanacak vatandaşlar yerel saatle 08.00 itibariyle sandıklara gitmeye başladı.

Vatandaşlar, dar bölge sisteminin uygulandığı ülkede kendi bölgelerinde yarışan adaylar arasından seçim yapacak.

85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Hükümeti kuracak başbakan da NA üyeleri arasından seçilecek.

Eyalet meclislerinde 577 ve NA'da 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor.

Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

​İKTİDAR OLMA YARIŞI

Seçimde üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor. Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) arasında geçiyor.

Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.

KAMPANYA SÜRECİNDE ŞİDDET OLAYLARI

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi.

13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu.

Pakistan Ulema Camiası'nın (JUI) önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.