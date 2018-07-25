ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Türkiye düşmanlığı hız kesmiyor. Kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım. Türkiye'yi programdan çıkarmak ABD ordusu ve ortaklarımız için tedarik zincirinin bozulmasını tetikleyebilir" demişti.
F-35 rahatsızlığı
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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