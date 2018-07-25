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rahatsızlığı

F-35 rahatsızlığı
ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'nin düşmanlığı hız kesmiyor. Kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor. Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım. Türkiye'yi programdan çıkarmak ABD ordusu ve ortaklarımız için tedarik zincirinin bozulmasını tetikleyebilir" demişti.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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