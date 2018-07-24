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, jetini düşürdü

, nı ihlal ettiği iddiasıyla rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail, Suriye jetini düşürdü

ordusu, ihlal ettiğini ileri sürdüğü Esad rejimine ait 'Sukhoi' savaş uçağını hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu duyurdu. Rus yapımı uçağın Patriot füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 14:42
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