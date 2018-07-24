İsrail, Suriye jetini düşürdü

İsrail ordusu, hava sahası ihlal ettiğini ileri sürdüğü Esad rejimine ait 'Sukhoi' savaş uçağını hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu duyurdu. Rus yapımı uçağın Patriot füzesiyle vurulduğu belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
İsrail ordusu, hava sahası ihlal ettiğini ileri sürdüğü Esad rejimine ait 'Sukhoi' savaş uçağını hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu duyurdu. Rus yapımı uçağın Patriot füzesiyle vurulduğu belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
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