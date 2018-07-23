Yol Durumu
  1. Dostum indi bomba patladı
  2. Belçika’da tartışılan karar

Melania bereketi

Başkanı Trump’ın eşi , Slovenya’daki köyü Sevnica için gelir kaynağı haline geldi. ’nin adı parfümden terliğe, köfteden pastaya kadar onlarca ürüne verildi

Melania bereketi
ABD Başkanı (71), 20 Ocak 2017'de 'daki koltuğuna geçti. O günden sonra eşi 'ın, Slovenya'da doğup büyüdüğü köy Sevnica'yı tüm dünya tanıdı. Melania'nın 1996'da terk ettiği köy bir anda büyük popülariteye kavuşurken, gazetesi, Sevnica'yı ziyaret etti. Sevnica'da Melania adıyla pasta, parfüm, şarap, terlik, dondurma, çikolata, hamburger, elma, çay gibi onlarca ürün olduğunu belirleyen gazete, köyde Melania Turu adı altında bir etkinliğe de katıldı.



MELANIA PASTASI

TUR BİLE VAR
35 Euro'luk turda Melania Trump'ın doğduğu ev, okuduğu okul gibi yerlerin ziyaret edildiği ve yemek olarak Melania köftesi ile Melania gazozu ikram edildiği belirtildi. 2017'ye kadar hiçbir otelin olmadığı köyde üç otel açıldığı, hepsinin dolduğu öğrenildi.



MELANIA BURGER



MELANIA TERLİĞİ



MELANIA ÇİKOLATASI
Etiketler: , , , , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ