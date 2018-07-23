Melania bereketi

ABD Başkanı Donald Trump (71), 20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'daki koltuğuna geçti. O günden sonra eşi Melania Trump'ın, Slovenya'da doğup büyüdüğü köy Sevnica'yı tüm dünya tanıdı. Melania'nın 1996'da terk ettiği köy bir anda büyük popülariteye kavuşurken, New York Times gazetesi, Sevnica'yı ziyaret etti. Sevnica'da Melania adıyla pasta, parfüm, şarap, terlik, dondurma, çikolata, hamburger, elma, çay gibi onlarca ürün olduğunu belirleyen gazete, köyde Melania Turu adı altında bir etkinliğe de katıldı.
MELANIA PASTASI
TUR BİLE VAR
35 Euro'luk turda Melania Trump'ın doğduğu ev, okuduğu okul gibi yerlerin ziyaret edildiği ve yemek olarak Melania köftesi ile Melania gazozu ikram edildiği belirtildi. 2017'ye kadar hiçbir otelin olmadığı köyde üç otel açıldığı, hepsinin dolduğu öğrenildi.
MELANIA BURGER
MELANIA TERLİĞİ
MELANIA ÇİKOLATASI
MELANIA PASTASI
TUR BİLE VAR
35 Euro'luk turda Melania Trump'ın doğduğu ev, okuduğu okul gibi yerlerin ziyaret edildiği ve yemek olarak Melania köftesi ile Melania gazozu ikram edildiği belirtildi. 2017'ye kadar hiçbir otelin olmadığı köyde üç otel açıldığı, hepsinin dolduğu öğrenildi.
MELANIA BURGER
MELANIA TERLİĞİ
MELANIA ÇİKOLATASI
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