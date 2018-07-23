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'Mekke'nin Yolu' girişimi ı adaylarının 'bekleme çilesini' sonlandıracak

, "Mekke'nin Yolu" girişimi ile dışarıdan gelen ı adaylarının hac işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan itibaren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için de uygulamayı planlıyor.




Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan itibaren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için de uygulamayı planlıyor.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı yetkilileri, hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak bu ülkede bulunan yabancı gazetecilere söz konusu girişimin detayları hakkında bilgi verdi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 23:13
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