





Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan itibaren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için de uygulamayı planlıyor.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı yetkilileri, hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak bu ülkede bulunan yabancı gazetecilere söz konusu girişimin detayları hakkında bilgi verdi.



