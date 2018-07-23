Day'anna'lısın

ABD ve Rusya arasındaki casus krizlerine bir yenisi daha eklendi. Anna Chapman'dan sonra gündem şimdi de Maria adlı güzeldi. Washington ile Moskova arasında 2010 yılında Rus casus krizi patlak vermişti. O dönemde ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu FBI, 7 yıllık bir araştırma sonucunda 11 casusun bulunduğunu tespit etmişti. Bunlardan biri de Anna Chapman adlı güzeldi.
'SENİ ÇÖZMEK İSTEYECEKLER'
Chapman o dönem uluslararası basının birinci gündem maddesi olurken, daha sonra sınır dışı edilmişti. Rusya'ya döndüğünde Putin tarafından karşılanan ve kariyerine moda alanında devam eden Chapman silinip gitti. Anna yeni hayatına alışırken şimdi de Maria krizi patlak verdi. Ajan Maria Butina'nın cinsel ilişki karşılığında ABD'deki silah lobisine sızdığı ve bilgi topladığı belirtildi. Yakalanan Marina'nın ABD gizli servisi tarafından sorgusunun sürdüğü öğrenildi. ABD'liler Butina'dan bazı yanıtlar almaya çalışırken Chapman ona sosyal medyadan mesaj gönderdi. Chapman, "Seni çözmek ve senden bilgi toplamak isteyecekler ama sen dayan" mesajını paylaşarak Butina'nın yanında olduğunu belirtti. Chapman, o dönem Rusya'da bulunan İngiliz MI6 ajansı Sergei Skripal ile takas edilmişti. Skripal geçtiğimiz aylarda bulunduğu İngiltere'de zehirlenmişti.
'SENİ ÇÖZMEK İSTEYECEKLER'
Chapman o dönem uluslararası basının birinci gündem maddesi olurken, daha sonra sınır dışı edilmişti. Rusya'ya döndüğünde Putin tarafından karşılanan ve kariyerine moda alanında devam eden Chapman silinip gitti. Anna yeni hayatına alışırken şimdi de Maria krizi patlak verdi. Ajan Maria Butina'nın cinsel ilişki karşılığında ABD'deki silah lobisine sızdığı ve bilgi topladığı belirtildi. Yakalanan Marina'nın ABD gizli servisi tarafından sorgusunun sürdüğü öğrenildi. ABD'liler Butina'dan bazı yanıtlar almaya çalışırken Chapman ona sosyal medyadan mesaj gönderdi. Chapman, "Seni çözmek ve senden bilgi toplamak isteyecekler ama sen dayan" mesajını paylaşarak Butina'nın yanında olduğunu belirtti. Chapman, o dönem Rusya'da bulunan İngiliz MI6 ajansı Sergei Skripal ile takas edilmişti. Skripal geçtiğimiz aylarda bulunduğu İngiltere'de zehirlenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.