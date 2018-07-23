Belçika'da ceza yasasında yapılan yeni değişiklik, duyanları hayretler içinde bıraktı. Söz konusu değişiklik kapsamında, 16 olan "cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı" 14'e indirildi. Değişikliğin, gençleri incitmeden yasayı günün gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla yapıldığı açıklandı. Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hükümler getirildi. Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak. Öte yandan Belçika'da 1900'lü yılların başındaki yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 olarak belirlenmişti.
Belçika’da tartışılan karar
Etiketler: Belçika , cinsel ilişki
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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