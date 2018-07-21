Rusya'da saadet zinciri olarak faaliyet gösteren MMM'nin Türkiye yapılanması olan ve ülkemizde 'Turkey MMM' ismiyle faaliyet gösteren örgüte yönelik geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Yapının yetkilisi ve yöneticisi olan 30 kişi gözaltına alındı. 7 kişi, tutuklandı. Mahkeme 23 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Geçen mart ayında hayatını kaybeden Sergey Mavrodi, sadece Türkiye'de değil geçmişte başta Rusya'da olmak üzere milyonlarca insanı mağdur eden çok tanıdık bir isim. Rusya'yı matematik olimpiyatlarında temsil ederek dereceye giren piramit Mavrodi, 90'lı yıllarda Rusya'da milyonlarca kişiyi kandırarak saadet zinciri kurdu.
Rus örgüte operasyon
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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