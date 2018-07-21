Almanlar'a kapak

futbolcularveın,ilebir araya gelmelerinden rahatsızoldu ve skandal açıklamalarınfitilini ateşledi. Alman medyasıda yangına körükle gitti.Hemhem dea ağırhakaretlerde bulunan Almanlar,ndan da elenmelerinide Türk yıldızlara bağladı. Ancakilginç bir gerçek ortaya çıktı. MesutÖzil'indala biraraya gelmeden önce tam 6 kez dahabirlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.Birçok organizasyonda da bir arayagelen, hattande de Mesut'un Erdoğan'lagörüşme yaptığıdergisi tarafından yayınlandı.Dergi,diye eleştirileretepki gösterdi.