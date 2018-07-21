Almanlar'a kapak

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Başkan Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu ve skandal açıklamaların fitilini ateşledi. Alman medyası da yangına körükle gitti.
Hem Mesut hem de İlkay'a ağır hakaretlerde bulunan Almanlar, Dünya Kupası'ndan da elenmelerini de Türk yıldızlara bağladı. Ancak ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Mesut Özil'in Londra'da Erdoğan'la bir araya gelmeden önce tam 6 kez daha birlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Birçok organizasyonda da bir araya gelen, hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Mesut'un Erdoğan'la görüşme yaptığı Alman Stern dergisi tarafından yayınlandı. Dergi, "Mesut'a öfke neden? Çünkü Mesut, birçok kez Başkan Erdoğan'la bir araya geldi, fotoğraf çektirdi" diye eleştirilere tepki gösterdi.
Hem Mesut hem de İlkay'a ağır hakaretlerde bulunan Almanlar, Dünya Kupası'ndan da elenmelerini de Türk yıldızlara bağladı. Ancak ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Mesut Özil'in Londra'da Erdoğan'la bir araya gelmeden önce tam 6 kez daha birlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Birçok organizasyonda da bir araya gelen, hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Mesut'un Erdoğan'la görüşme yaptığı Alman Stern dergisi tarafından yayınlandı. Dergi, "Mesut'a öfke neden? Çünkü Mesut, birçok kez Başkan Erdoğan'la bir araya geldi, fotoğraf çektirdi" diye eleştirilere tepki gösterdi.
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