Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu. Bu konuda ortak projelerin ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret eden Başkan Erdoğan ve Moldovalı mevkidaşı Dodon'un, ikili işbirliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.