Yol Durumu
  1. İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu. Bu konuda ortak projelerin ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret eden Başkan Erdoğan ve Moldovalı mevkidaşı Dodon'un, ikili işbirliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.
  • 20 Temmuz 2018, Cuma 20:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ